Supermarktketen Jumbo opent komend jaar tweehonderd nieuwe zogeheten kletskassa’s. Dat zijn kassa’s voor mensen die geen haast hebben en „graag een praatje zouden maken” bij het afrekenen, aldus de supermarktketen. Er zijn al enkele kletskassa’s, waaronder in het Brabantse Vlijmen. De eerstvolgende komt ook in Brabant, in Udenhout.