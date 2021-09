Het omscholen van vrouwen naar een technisch beroep is een oplossing voor het tekort aan vrouwen in de technische sector. Dat zegt de voorzitter van Techniekpact Thea Koster in een interview in het vaktijdschrift Metaal + Techniek van de Metaalunie. Ze zegt ook dat er meer vrouwelijke rolmodellen moeten zijn in het onderwijs die andere vrouwen motiveren om voor een technisch beroep te kiezen.