Het wrakingsverzoek in het kort geding over de invoering van de coronapas is maandag afgewezen. Het advocatenkantoor Maes Law vreesde dat de rechter die dinsdag het kort geding zou gaan behandelen vooringenomen was, onder meer omdat zij in het verleden voor de GGZ heeft gewerkt. De rechter benadrukte dat zij „uiteraard” onpartijdig is. „Ik ben nu meer dan twintig jaar rechter en dit is de eerste keer dat ik in de wrakingskamer sta.”