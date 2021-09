Radboud Universiteit start eeuwfeest met exposities

De Radboud Universiteit in Nijmegen trapt de aanloop naar het honderdjarig bestaan in 2023 af met vijf exposities in Museum Het Valkhof. De reeks Moonshot bestaat uit vijf tentoonstellingen, die kunst en wetenschap bijeenbrengen. Wetenschappelijke boeken en instrumenten worden gecombineerd met moderne kunst uit verschillende musea en uit particuliere collecties. Elke expositie heeft betrekking op ruimte, tijd en waarneming, aldus Het Valkhof.