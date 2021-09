China gaat de toegang tot abortussen in het land beperken en wil tegelijkertijd de positie van vrouwen verbeteren. Beijing hoopt hiermee de daling van geboortecijfers in het land tegen te gaan. In nieuwe overheidsrichtlijnen staat dat abortussen die „medisch niet noodzakelijk zijn” beperkt moeten worden. De autoriteiten treden niet in detail over hoe dat in de praktijk werkt.