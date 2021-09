Aldi investeert 1,5 miljard in uitbreiding in Verenigd Koninkrijk

De Duitse budgetsupermarktketen Aldi gaat de komende twee jaar 1,5 miljard euro steken in uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk. Van het geld wordt de logistieke infrastructuur verder uitgebreid met een nieuw distributiecentrum in het midden van het land en komen er honderd nieuwe winkels bij. De winkels moeten komend jaar al 2000 nieuwe banen opleveren. Een deel van het geld gaat ook naar investeringen in technologie. Er zou elke week een nieuwe winkel moeten openen.