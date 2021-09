De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wil zijn onderzoek naar Afghanistan hervatten en dan vooral kijken naar misdrijven die zijn gepleegd door de Taliban en de lokale tak van Islamitische Staat. Dat betekent vermoedelijk dat er minder aandacht is voor mogelijke oorlogsmisdrijven door buitenlandse troepen die twee decennia hebben gevochten in het land.