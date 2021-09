De Jonge tevreden over ‘mooi weekend’ met toegangsbewijzen

Dat mensen vanaf afgelopen weekend op meer plekken een coronatoegangsbewijs moesten laten zien was „even wennen”, maar het is op de meeste plaatsen heel goed gegaan. Dat zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het voornaamste probleem was een aanval op de systemen achter de CoronaCheck-app, maar ook daar hebben volgens de bewindsman weinig mensen last van gehad. Het was voor „heel veel mensen een mooi weekend”.