Inspectie: politie beschermt kwetsbare slachtoffers onvoldoende

Kwetsbare slachtoffers van strafbare feiten worden onvoldoende beschermd door de politie. De bescherming moet er onder meer voor zorgen dat deze mensen niet nogmaals het slachtoffer worden van een misdrijf, intimidatie of wraak, maar vanuit de politie is niet altijd voldoende oog voor eventuele kwetsbaarheid. Dat staat in het maandag gepubliceerde onderzoek Een kwetsbaar recht van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV). Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk.