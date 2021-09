Consumenten moeten op termijn waarschijnlijk meer gaan betalen voor hun groente, bloemen en planten, verwacht brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. De organisatie zegt dat het merendeel van de bedrijven in de glastuinbouwsector last heeft van de hoge gasprijs. „Het is alleen wel de vraag of de supermarkten daadwerkelijk bereid zijn om meer te betalen”, zegt de organisatie.