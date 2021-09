Mediabedrijf Mediahuis staat op het punt een Duitse overname te doen. De eigenaar van onder meer De Telegraaf, NRC en een reeks regionale kranten zegt in een verklaring in onderhandelingen te zijn met Aachener Verlagsgesellschaft (AVG) over een overname. Daarmee krijgt het van huis uit Belgische Mediahuis krantentitels als Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten in bezit.