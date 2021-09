Warmtepomp wint terrein, maar cv-ketel blijft voorlopig de norm

De populariteit van warmtepompen stijgt snel, maar de verkoopcijfers blijven nog ver achter bij die van cv-ketels. In 2020 werden 428.000 nieuwe cv-ketels verkocht, becijfert Natuur & Milieu in de jaarlijkse Gasmonitor. Dat is een daling van bijna 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De verkoop van warmtepompen nam juist met 37 procent toe, maar met 62.000 geïnstalleerde apparaten is de kloof met cv-ketels nog altijd groot.