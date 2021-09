Mark Rutte wil niets kwijt over zijn veiligheidssituatie. Bronnen meldden maandagochtend dat de demissionair premier extra beveiligd wordt omdat er mensen in zijn omgeving gesignaleerd zouden zijn die mogelijk een aanslag of ontvoering voorbereiden. „Beveiliging en veiligheid zeggen we nooit iets over. Andere vraag”, aldus de minister-president.