Het is niet moeilijk begrip te hebben voor ex-staatssecretaris Mona Keijzer. De coronapas waar zij zo sterk op tegen is, ís immers een onding. Het is begrijpelijk dat hij in de samenleving veel verzet oproept. En het is begrijpelijk dat ook leden van het kabinet er veel moeite mee hebben om zo diep in de maatschappij in te grijpen en om indirect de druk op burgers op te voeren om zich te laten vaccineren.