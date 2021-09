In China worden maatregelen genomen om de stroomlevering aan huishoudens te garanderen en stroomstoringen te voorkomen. In grote delen van het land is sprake van een stroomtekort. De problemen met de stroomtoevoer in het land zijn het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit, in combinatie met stijgende prijzen voor steenkool en gas en de strengere regels die Beijing oplegt om de uitstoot te verminderen.