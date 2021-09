Europese beurzen op winst na verkiezingen Duitsland

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers verwerkten de uitslag van de verkiezingen in Duitsland, de grootste economie van Europa, waarbij de sociaaldemocratische SPD de grootste werd. Daarnaast hielden stroom- en gasproblemen in veel landen de markten in hun greep. Zo kampt onder meer China met stroomtekorten en is in het Verenigd Koninkrijk sprake van tekorten aan benzine in veel steden.