Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van Blokker, wisselt in de aanloop naar de beursgang komend jaar van topposities. Huidig MRG-topman Michiel Witteveen wordt per 1 februari 2022 voorzitter van de raad van commissarissen. De huidige voorzitter, Dirk-Jan Stoppelenburg, wordt dan de nieuwe topman. MRG wil met de stap het bedrijf „klaarstomen voor de beursgang in 2022”, meldt het winkelconcern.