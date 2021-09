De inwoners van de kleine republiek San Marino hebben tijdens een referendum in grote meerderheid voor legalisatie van abortus gestemd. Pakweg 77 procent van de kiezers steunde het voorstel om afbreking van de zwangerschap tot de 12e week toe te staan. Daarna is het alleen mogelijk als het leven van de moeder gevaar loopt of de foetus ernstig misvormd is.