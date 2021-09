De Amerikaanse staat New York kijkt naar noodoplossingen nu tienduizenden zorgmedewerkers volgende week mogelijk niet aan een vaccinatieplicht voldoen. Er wordt onder meer overwogen om de National Guard in te schakelen en medisch personeel te zoeken in andere staten. Zo moeten personeelstekorten in ziekenhuizen en andere medische centra worden voorkomen, schrijft de krant The New York Times.