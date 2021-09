Het gaat niet snel genoeg met de uitvoering van de beschermende maatregelen tegen hoogwater in Limburg. Dat zei wethouder Gert-Jan Krabbendam (ruimtelijke ontwikkeling) van Maastricht in het NOS Journaal, die zich zorgen maakt over de toekomst. Volgens hem moeten de betrokken partijen beter samenwerken en is er geld nodig om nieuwe overstromingen te voorkomen.