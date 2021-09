Een 37-jarige Duitser uit Mönchengladbach is overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval zaterdagochtend op de A67 bij Maasbree. De man zat volgens de politie samen met twee anderen in een auto die van achteren werd aangereden door een wagen met een Nederlands kenteken. Door het ongeval vloog de aangereden auto in brand. De bestuurder van de achterop rijdende wagen vluchtte na het ongeval en is spoorloos.