Ook de eerste nacht nadat mensen een coronatoegangsbewijs moesten tonen, heeft niet geleid tot problemen voor boa’s. „We kregen zelfs bericht dat alles om 00.30 uur in Amsterdam stil was”, zegt voorzitter van vakbond BOA ACP Richard Gerrits zondag. Zaterdagavond liet hij al weten dat het rustig was gebleven tijdens de eerste dag nadat de nieuwe regel in ging.