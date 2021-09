Enkele honderdduizenden mensen hebben zaterdag Burendag gevierd. Overal in Nederland dronken buurtgenoten samen koffie, er waren tuinfeesten, spelletjes- en klusbijeenkomsten. Het evenement stond in het teken van buurtcontact. En juist deze zaterdag is de eerste dag dat er geen 1,5 meter afstand meer gehouden hoeft te worden vanwege corona. Dit jaar deden meer dan 6300 buurten mee, een record.