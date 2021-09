Op de Noordzee ter hoogte van Ouddorp (Goeree-Overflakkee) is een zeiljacht onderschept met aan boord elf Albanezen. De twee schippers uit Oekraïne zijn aangehouden, meldt de Koninklijke Marechaussee. De mensensmokkel op zee werd ontdekt in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het schip, dat onderweg was naar Groot-Brittannië, is uiteindelijk naar Hoek van Holland gevaren.