Vrijwilligers werken in Naturalis in Leiden aan digitalisering van een van de grootste vlindercollecties in de wereld: de 200.000 papillotten die het artsenechtpaar Van Groenendael-Krijger in het voormalige Nederlands-Indië verzamelde. Alles wordt geregistreerd en toegankelijk gemaakt voor wetenschappers overal in de wereld.