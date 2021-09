Horecabranche: uitspraken Keijzer wijzen op verdeeldheid kabinet

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het eens met de kritiek van de zaterdag ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) op de invoering van het coronatoegangsbewijs. KHN-voorzitter Robèr Willemsen heeft daarbij de indruk dat er binnen het kabinet meer verdeeldheid bestaat over deze coronamaatregel. Hij vindt het goed dat Keijzer zich erover heeft uitgesproken. Dat zij na haar uitlatingen vervolgens per direct is ontslagen, noemt de horecavoorman „spijtig”, meer kan hij daar naar eigen zeggen niet over melden.