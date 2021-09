Eindhoven krijgt een dekkend netwerk van AED-apparaten en mensen die een reanimatie kunnen uitvoeren. Naar eigen zeggen is het daarmee de eerste stad in Nederland met zo’n netwerk van AED-hulpverlening. 800 vrijwilligers krijgen zaterdag in het Philips-stadion een reanimatietraining, zodat ze AED-apparaten kunnen bedienen.