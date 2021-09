Met of zonder camera: het Woord moet centraal staan in eredienst

Protestanten moeten in dit visuele tijdperk het medium beeld omarmen, stelde promovendus en predikant Bronswijk dinsdag in het proefschrift dat hij verdedigde aan de Radboud Universiteit. De Reformatie heeft in zijn reactie op de heiligenverering in de Rooms-Katholieke Kerk te radicaal afgerekend met de religieuze schilderijen en beelden. Mét het badwater werd ook het kind weggegooid en zo hielden protestanten kale witgekalkte kerkmuren over.