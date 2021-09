De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen gesloten. Beleggers op Wall Street deden het even rustig aan na de flinke koerswinsten in de voorgaande twee handelssessies. De onzekerheid rond een mogelijk faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande bleef boven de markt hangen. Sportartikelenproducent Nike was een flinke verliezer door tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten.