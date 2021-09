Invoering nieuwe technieken voor controle borstkanker duurt jaren

Het kan nog zeker zes jaar duren voordat in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker standaard een MRI-scan of CEM kan worden aangeboden aan vrouwen met zeer dicht borstweefsel. Deze vrouwen maken meer kans op de ontwikkeling van tumoren en die zijn ook nog eens moeilijker te ontdekken met een röntgenfoto, ook bekend als mammografie. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er nog onderzoek loopt en de voorbereiding van een eventuele invoering veel tijd in beslag neemt.