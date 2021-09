De Amsterdamse AEX-index is vrijdag behoorlijk lager gesloten, nadat de hoofdgraadmeter een dag eerder nog voor het eerst boven de 800 punten eindigde. De zorgen bij beleggers over het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande staken de kop weer op. Ook op de aandelenbeurzen elders in Europa waren daardoor rode koersenborden te zien.