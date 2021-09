Dekker: schuldsaneringsregeling moet toegankelijker worden

Mensen die hun schulden niet kunnen terugbetalen moeten in het vervolg al na drie jaar in aanmerking komen voor schuldsanering als ze hebben laten zien dat ze hun schulden afbouwen en geen nieuwe schulden maken. Ook moet de rechter de mogelijkheid krijgen om mensen opnieuw toe te laten tot de schuldsanering als ze buiten hun schuld binnen tien jaar opnieuw in de problemen komen. Dat stelt minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker voor.