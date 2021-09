Ongeveer vierhonderd scholieren en andere belangstellenden zijn vrijdagmiddag in Utrecht bij elkaar gekomen op het Jaarbeursplein. Ze willen laten zien dat ze het schandalig vinden dat er „zo weinig” wordt gedaan tegen klimaatverandering. Met hun zogenoemde klimaatstaking pleiten ze voor meer actie. Scholierenbeweging Fridays for Future heeft het protest georganiseerd. In tientallen andere landen zijn soortgelijke demonstraties.