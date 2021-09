In het hoger beroep van vermeend vrouwenmoordenaar Sjonny W. heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag besloten een rapport van Signi Speurhonden over de vermiste Sabrina Oosterbeek niet alsnog bij de behandeling van de zaak te betrekken. De verdediging van W. (48) en de nabestaanden van Oosterbeek hadden daarom gevraagd.