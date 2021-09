Advocaat afstandsmoeder: baby werd tussen haar benen weggehaald

Het rechtssysteem heeft ongetrouwde moeders vroeger gediscrimineerd, en de Staat wist daarvan. Dat zei de advocaat van zo’n ‘afstandsmoeder’, Trudy Scheele-Gertsen. Zij was 22 en alleenstaand toen zij in 1968 een kind kreeg. Ze deed afstand van het jongetje. Dat gebeurde tegen haar wil, nadat ze onder druk was gezet door onder meer de Raad voor Kinderbescherming, zegt ze. Daarom heeft ze met lotgenoten een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat.