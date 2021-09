De Hoge Raad heeft de gemeente Amsterdam vrijdag in het gelijk gesteld in een rechtszaak met de folderbranche over de invoering van de ja-ja-sticker. Sinds 1 januari 2018 kunnen Amsterdammers daarmee op hun brievenbus laten weten of ze ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen. Wie geen sticker heeft, krijgt geen folders en huis-aan-huis-bladen meer in de bus.