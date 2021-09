Blinken: herstellen relatie met Frankrijk zal ‘tijd kosten’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft na een een-op-een overleg met zijn Franse ambtsgenoot gezegd dat het herstellen van de relatie met Frankrijk tijd zal kosten. „We erkennen dat dit hard werk zal vergen, niet enkel in woorden maar ook in daden”, vertelde Blinken donderdag in Washington aan verslaggevers. Hij benadrukte ook „respect” te hebben voor Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Buitenlandse Zaken.