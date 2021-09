De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een aanzienlijke winst de handel uitgegaan, waarmee de AEX-index voor het eerst boven de 800 punten is geëindigd. Eerder doorbrak de graadmeter van 25 grootste beursfondsen aan het Damrak die symbolische grens al, maar daalde de index uiteindelijk weer iets voor de slotbel.