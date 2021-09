Delen van Spanje kampen met wateroverlast door slagregens. De Spaanse zender Cadena Ser meldt dat de problemen donderdag het grootst zijn in de zuidelijke provincies Huelva en Badajoz. In Huelva is vooral de westkust getroffen. In onder meer de plaatsen La Antilla, Lepe en Ayamonte zijn huizen, winkels en openbare gebouwen ondergelopen.