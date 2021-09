Staalconcern ArcelorMittal was vrijdag de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Beleggers zetten het aandeel flink lager vanwege een forse prijsdaling van ijzererts. De Europese beurzen gingen verder over een breed front omlaag. De zorgen over een mogelijke vertraging van het economische herstel door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus hielden de markten in de greep.