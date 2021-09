Donorledematen drie keer langer te bewaren met nieuwe techniek

Met een nieuwe techniek kunnen donorledematen drie keer zo lang worden bewaard als nu mogelijk is, concludeert plastisch chirurg in opleiding Anne Sophie Kruit van het Radboudumc in Nijmegen in haar promotieonderzoek. Als artsen de ledematen direct na het verwijderen aansluiten op een speciale mini-hart-longmachine blijven ze minstens achttien uur houdbaar. Met de gebruikelijke bewaarmethode - op ijs - zijn ze maar zes uur te gebruiken.