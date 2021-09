Aartjan Struijk gaat als servicemonteur om met mensen en machines

„Na mijn schooljaren was ik lange tijd vrachtwagenchauffeur. Dat betekende veel nachten van huis. Een vrij bestaan, ik toerde door heel Europa. Een mooie baan. Maar op zeker moment heb ik ervoor gekozen meer bij mijn gezin te zijn. In 2011 trad ik bij ISO Group in Gameren in dienst als servicemonteur. Het bedrijf maakt machines voor de tuinbouw en levert die wereldwijd. Robots bijvoorbeeld om in de kassen stekjes of bollen in de grond te zetten of planten te sorteren.”