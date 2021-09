Vrouwen lijken meer te lijden onder de coronacrisis dan mannen. De welvaart van mannen is er dit jaar mede door een betere werk-privébalans op vooruit gegaan, maar dat was voor vrouwen niet het geval. Die gaven vaker aan dat hun maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling is verminderd, meldt Rabobank op basis van onderzoek onder ruim 10.000 Nederlanders.