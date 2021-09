Presidenten, premiers en diplomaten die volgende week aanwezig willen zijn bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York hoeven toch geen vaccinatiebewijs te tonen. Eerder zei voorzitter Abdulla Shahid nog dat hij de strenge coronaregels van de lokale autoriteiten opvolgt en een vaccinatiebewijs eist, maar daar is hij na kritiek van onder meer Rusland op teruggekomen.