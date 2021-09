PvdA-Tweede Kamerlid Kati Piri, die met haar moties van afkeuring het vertrek van demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken in gang zette, zegt „veel respect” te hebben voor de keuze van de D66-leider. Wat haar zelf betreft was het niet nodig dat Kaag opstapte. „Als ik gevonden had dat ze moest opstappen, had ik een ander soort motie ingediend”, zei Piri na de laatste stemmingen in de Kamer.