Akkoord academische ziekenhuizen en NU’91 over nieuwe cao

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen, hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De cao omvat onder meer voor de middengroepen (met name verpleegkundigen) een structurele loonsverhoging van 3,5 procent per 1 augustus 2022, een eenmalig uitkering van 3,5 procent over 2021 en een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag.