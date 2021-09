Sigrid Kaag treedt terug als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Ze deed dat nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring had aangenomen vanwege de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. Kaag gaat wel door als fractievoorzitter van D66 en wil in die hoedanigheid ook de formatiegesprekken voortzetten, zei ze vlak nadat ze haar aftreden in de plenaire zaal bekendgemaakt had.