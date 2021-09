Een sterfhuisconstructie. Dat hadden de ayatollahs van de Islamitische Republiek Iran in het hoofd toen ze de kleine, traditionele Iraanse kerkgemeenschappen ook na de revolutie van 1979 toestonden. De Armeens-Apostolische Kerk bijvoorbeeld, de grootste van deze erkende christelijke gemeenschappen in Iran, staat niet bepaald bekend om haar harde groei. Laat ze met rust, dan komt er vanzelf een einde aan – dat was de gedachte.