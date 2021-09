De AEX-index op de Amsterdamse beurs is donderdag weer onder de 800 punten gesloten, ondanks dat de Europese beurzen over een breed front omhooggingen. De stemming op de aandelenmarkten was er net niet naar om de index voor het eerst ooit boven de 800 punten te laten sluiten. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street van een dag eerder, waar de inflatiezorgen afnamen.