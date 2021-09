Vrouwtjesneushoorn Elena in dierentuin Wildlands in Emmen is donderdag overleden na de introductie van een mannetjesneushoorn. Elena schrok zo van nieuwe neushoornman Limpopo dat ze later in een ondiepe waterpoel uitgleed en verdronk. De gebeurtenis heeft veel indruk gemaakt op de dierenverzorgers, laat het dierenpark weten.